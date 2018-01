Lebenslang für in Berlin entführten Vietnamesen

Der aus Berlin entführte vietnamesische Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh ist in seiner Heimat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht habe den ehemaligen Chef des Staatskonzerns PetroVietnam Construction (PVC) der Misswirtschaft und Unterschlagung für schuldig befunden, berichteten Staatsmedien am Montag. Dem 52-Jährigen hatte in dem Verfahren ein Todesurteil gedroht.

SN/APA (AFP)/VIETNAM NEWS AGENCY Thanh soll vom Geheimdienst verschleppt worden sein