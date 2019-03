Lebenslang für IS-Sympathisanten nach Melbourne-Todesfahrt

Wegen einer tödlichen Autofahrt in eine Menschenmenge in der Innenstadt von Melbourne Ende 2017 ist ein IS-Sympathisant in Australien mit lebenslanger Haft bestraft worden. Darüber hinaus entschied das zuständige Gericht in Melbourne am Donnerstag, dass der 37-Jährige frühestens im Jahr 2049 auf Bewährung freikommen kann.

SN/APA (Archiv/AFP)/MAL FAIRCLOUGH Gebürtiger Afghane fuhr 2017 in Einkaufsstraße in Passanten