Lebenslang für sieben Angeklagte nach Anschlägen in Tunesien

Fast vier Jahre nach den Anschlägen auf das Bardo-Nationalmuseum in Tunis und den Strand von Sousse hat ein tunesisches Gericht sieben Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, wurden in den beiden Prozessen zudem Haftstrafen von sechs Monaten bis 16 Jahren gegen weitere Angeklagte verhängt.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Im Bardo-Museum wurden vor vier Jahren 21 Touristen getötet