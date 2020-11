Lebenslang immun - Putin sorgt für seine Zukunft vor

Ein neues Gesetz soll dem russischen Präsidenten lebenslange Immunität garantieren. Selbst Schwerverbrechen wären dadurch kaum zu ahnden.

Was passiert, wenn ein Präsident, sei es der amerikanische, der türkische, der russische, bei Rot über die Kreuzung fährt? Nichts. Weil er Immunität genießt. Was passiert, wenn ein Ex-Präsident bei Rot über die Kreuzung fährt? Der amerikanische wird belangt und auch der türkische. Der russische aber soll nun lebenslange Straffreiheit genießen. So sieht es ein Gesetzesvorschlag vor, den der Senator Andrej Klischas und der Duma-Abgeordnete Pawel Krascheninnikow ins Parlament eingebracht haben. Beide sind glühende Anhänger von Präsident Wladimir Putin.

