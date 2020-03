Lebenslange Haft für Todesschützen von Utrecht

Wegen eines Terroranschlags in einer Straßenbahn in den Niederlanden ist ein 38-jähriger Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Utrecht befand ihn für schuldig, im März vergangenen Jahres in der niederländischen Stadt aus terroristischen Motiven vier Menschen "kaltblütig" ermordet zu haben.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHN THYS Bei dem rechtsextremen Anschlag kamen vier Menschen ums Leben