Lebenszeichen aus den Verhörkellern

Nach seiner mysteriösen Festnahme werfen Chinas Behörden dem ersten chinesischen Interpol-Chef Bestechlichkeit vor.

Ein Messer. Dieses Emoji konnte Meng Hongwei noch an seine Frau absetzen - sie wusste sofort: "Er glaubte sich in Gefahr." Seit dieser Textnachricht am 25. September herrscht Funkstille. In der Zwischenzeit wuchs nicht nur zu Hause die Sorge, sondern auch die internationale Irritation: "Interpol sucht seinen eigenen Präsidenten" - in den vergangenen Tagen gab es skurrile Schlagzeilen. Der Chef der internationalen Polizeiorganisation sollte nicht einfach verschwinden. Noch dazu in seinem Heimatland, China.