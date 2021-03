Lech Walesa am Herzen operiert

Der frühere polnische Präsident Lech Walesa ist am Montag am Herzen operiert worden. "Der Eingriff ist vorbei", erklärte sein Sekretär Marek Kaczmar nach der viereinhalbstündigen Operation. "Der Chef ist zurück in seinem Krankenhausbett und erholt sich." Bei dem geplanten Eingriff musste die Batterie von Walesas Herzschrittmacher ausgetauscht werden. Nach Angaben seines Sprechers war außerdem ein Teil des Drahts, der ins Herz führt, abgebrochen.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Lech Walesa operiert