Leere Regale? Johnson ließ sich feiern

Standing Ovations trotz Krise: Beim Parteitag der britischen Konservativen waren die Versorgungsengpässe kein Thema.

Welche Krise? Während sich in britischen Supermärkten die Regale leeren und es in Londoner Tankstellen kein Benzin mehr gibt, scheint in Manchester die Welt noch in Ordnung. Beim Parteitag der britischen Konservativen vergnügten sich die Delegierten beim Karaoke und tanzten durch die Nacht. Das erste Jahrestreffen der Torys wurde zur Siegesfeier, wenn nicht zum Boris-Fest. Es passiert nicht oft bei Parteitagen der Konservativen, aber Parteichef und Premierminister Boris Johnson hatte diesmal keinerlei innerparteiliche Opposition zu fürchten.

Die Versorgungsengpässe in Großbritannien, ausgelöst durch Personalmangel und das Fehlen von rund 100.000 Lkw-Fahrern, sieht Johnson als ein vorübergehendes Problem, das wenig mit dem Brexit zu tun habe. Die Wirtschaft habe Anpassungsschwierigkeiten, räumte er ein, die seien aber bald überwunden. Nein, unterstrich er gegenüber der BBC, es gebe keine Krise, die Probleme seinen verursacht durch eine weltweite wirtschaftliche Erholung, durch das "Aufwachen eines Riesen".

Der gleiche unbeirrbare Optimismus zeichnete auch Johnsons Grundsatzrede aus, die er zum Abschluss des Parteitages hielt. Er versprach "eine Richtungsänderung, die lange überfällig ist". Großbritannien habe zu lange ein gescheitertes Wirtschaftsmodell verfolgt, das auf "niedrigen Löhnen, geringem Wachstum, geringen Qualifikationen und niedriger Produktivität" beruhe und das "durch unkontrollierte Einwanderung ermöglicht und assistiert" wurde. Die gegenwärtigen Probleme würden nicht "durch den alten Hebel der unkontrollierten Immigration" gelöst - das war ein Hieb gegen den Oppositionsführer Keir Starmer - sondern durch Investition in Menschen und Maschinen. Es brauche, rief Johnson, ein neues Modell für die Volkswirtschaft, eines, das die Einwanderung kontrolliert und "Menschen mit Talent und Fleiß" hereinlasse, aber vom Niedriglohn-Modell Abschied nehme. "Wir wollen", sagte Johnson, "eine Volkswirtschaft mit hohen Löhnen, hohen Qualifikationen, hoher Produktivität, das die Menschen dieses Landes brauchen und verdienen." Denn das sei der Wandel gewesen, rief er, "wofür die Leute 2016 im Brexitreferendum gestimmt haben."

Sein Motto für diese Vision lautet "Levelling up", also die Angleichung der Lebensverhältnisse im sozial so diversen Königreich. Johnson hat mit dieser Losung bei den Wahlen 2019 gerade dort Unterhaussitze gewinnen können, wo die Labour-Opposition ihre Hochburgen hatte. Johnson hat Anleihen bei Labour gemacht und sagte: "Man findet Talent, Genie, Flair, Phantasie, Enthusiasmus überall gleich verteilt in diesem Land, aber Chancengleichheit ist es nicht. Und es ist unsere Mission als Konservative, Chancengleichheit zu fördern mit jedem Werkzeug, das wir haben."

Wie genau er dies bewerkstelligen will, blieb vage. Investitionen in Infrastrukturprojekte soll es geben. Und eine Level-up-Prämie für Lehrer, die in Landesteilen unterrichten wollen, die einer Nivellierung nach oben am meisten bedürfen. Details blieb Johnson schuldig. Den Delegierten in der Halle machte das wenig aus: Sie feierten ihren Parteichef mit stehenden Ovationen.