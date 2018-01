Lega-Chef Salvini sieht Österreich als politisches Vorbild

Der Chef der rechtspopulistischen italienischen Lega, Matteo Salvini, orientiert sich politisch an der schwarz-blauen Regierung in Österreich. "Müsste ich ein Vorbild wählen, dann wäre es in Europa das österreichische Modell", sagte Salvini in einem von TV-Sender "La7" ausgestrahlten Interview.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Matteo Salvini erfreut sich an Schwarz-Blau und an Viktor Orban