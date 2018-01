Lega plant Wahlkampf mit FPÖ-Unterstützung

Die ausländerfeindliche Rechtspartei Lega, die im Rahmen einer Mitte-rechts-Allianz um Ex-Premier Silvio Berlusconi an den italienischen Parlamentswahlen am 4. März teilnimmt, will in ihrem Wahlkampf in Italien auch die FPÖ einbinden. "Sie sind der Beweis dafür, dass man mit klaren Ideen ohne Schwierigkeiten an die Regierung gelangen kann", sagte Lega-Chef Matteo Salvini.

SN/APA (AFP/Archiv)/MIGUEL MEDINA Salvini will "überall Wahlkampf machen"