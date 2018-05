Lega und Fünf Sterne in Italien suchen weiter nach Premier

Nach der Einigung auf das Regierungsprogramm setzen die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in Italien am Freitag die Suche nach einem Premier fort. Lega-Chef Matteo Salvini bestätigte am Donnerstagabend, dass weder er noch der Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio das Premieramt übernehmen werden.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Die Regierungsbildung in Italien bleibt weiter spannend