Leibwächter von Ex-Premier Cameron lässt Pistole im Flugzeug

Ein Bodyguard des früheren britischen Premierministers David Cameron hat seine geladene Waffe in der Toilette eines Flugzeugs vergessen. Ein Passagier fand die halbautomatische Pistole und informierte die Crew. Viele Fluggäste hätten panisch reagiert, berichteten Augenzeugen am Mittwoch in der Zeitung "The Sun". Die Maschine konnte erst mit Verspätung nach London fliegen.

SN/APA (Archiv/AFP)/DANIEL LEAL-OLI Erneuter Zwischenfall um Cameron