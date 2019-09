Leichnam von Simbabwes Ex-Präsident Mugabe in Harare

Der Leichnam des Ex-Präsidenten von Simbabwe, Robert Mugabe, ist in der Hauptstadt Harare eingetroffen. Der umstrittene Langzeitherrscher starb vergangene Woche 95-jährig in Singapur, wo er zuvor monatelang zur medizinischen Behandlung gewesen war. Der mit einer Nationalflagge bedeckte Sarg wurde von Offizieren an einem militärischen Ehrenspalier vorbei über einen roten Teppich gerollt.

SN/APA (AFP)/TONY KARUMBA Mugabe verstarb vergangene Woche im Alter von 95 Jahren