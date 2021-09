9/11 beendete mit einem Knall eine lange Phase der Unbeschwertheit.

Wer am Morgen des 11. September 2001 in New York durch die Straßen ging, konnte es riechen: Aufbruchsstimmung lag in der Luft. Es war einer jener Tage, an denen man mit jeder Faser spürt, dass sich der Sommer verabschiedet und der Herbst ums Eck wartet. Erste Blätter segelten von den Bäumen im Central Park, der Himmel strahlte, nichts trübte sein Blau.

Bis zwei Kondensstreifen ihre vorgezeichnete Bahn änderten und Kurs auf die Zwillingstürme in Manhattan nahmen. Die Bilder ...