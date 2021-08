9/11 war für das Land ein Einschnitt. Der Abzug der USA ist die nächste Zäsur - aber nicht das Ende der Geschichte mit Amerika.

Nach dem 11. September 2001 war die Welt eine andere. Für die Amerikaner, ihre Alliierten und alle "Schurkenstaaten", die laut den USA den Terrorismus unterstützen. Allen voran für Afghanistan, das die Auftraggeber der Anschläge beherbergt hatte.

Der Krieg gegen den Terror, genauer gesagt gegen die Terroristen der Al Kaida, führte die USA und ihre Verbündeten in das Land am Hindukusch. Nach zwanzig Jahren Einsatz haben die Westmächte zumindest dieses ursprüngliche Ziel erreicht: Das Netz der Al Kaida in ...