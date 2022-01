Noch bevor sie offiziell das grüne Mascherl der EU hat, spinnen erste Länder Ideen für Ausbau und Wiedereinstieg in die Atomkraft.

Investitionen in Atomenergie und Erdgas sollen nach dem Willen der EU-Kommission als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Und die Mehrheit der EU-Länder findet das gut, auch wenn Österreich das ganz und gar nicht schmeckt.

Gegen den Vorschlag der EU-Kommission wird es keine Mehrheit geben. Das ist klar, noch bevor bis Mitte der kommenden Woche die Stellungnahmen aus den europäischen Hauptstädten eingehen müssen. Denn eine so grundsätzliche Ablehnung der Atomkraft wie in Österreich gibt es in Europa kaum wo - ...