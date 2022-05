Boris Johnson muss mehr liefern als Partyfotos

Einen Vorteil haben die Skandale rund um die britische Regierung: Sie kaschierten bisweilen das Fehlen erfolgreicher Politik.

Der Bericht zu den Lockdownpartys am Sitz der britischen Regierung fiel vernichtend aus: Die interne Ermittlerin Sue Gray spricht von "exzessivem Alkoholkonsum", Führungsversagen und schlechtem Urteilsvermögen der beteiligten Regierungsmitglieder und Mitarbeiter. Und der Premierminister? Will die "volle Verantwortung" übernehmen. Rücktritt also, könnte man meinen - doch Boris Johnson bleibt.

Seine Tories dulden das und setzen damit Machterhalt einmal mehr über Moral. Allein die Tatsache, dass der Premierminister über seine Teilnahme an den Feiern vor dem britischen Parlament gelogen ...