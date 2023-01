Brasilien folgt dem Drehbuch Trumps

In den USA haben die Wähler den Verächter der Demokratie abgestraft. Das ist ein kleiner Lichtblick für Präsident Lula da Silva.

Das Drehbuch der politischen Dramen gleicht sich: Am Anfang der Geschichte steht ein gescheiterter Mann, ein abgewählter rechtspopulistischer Präsident. Er will seine Niederlage nicht wahrhaben, obwohl sie stets im Bereich des Möglichen lag. Für diesen Fall wurden vorsorglich Zweifel am Wahlsystem im Volk gesät. Die Niederlage wird als "gestohlene Wahl" verkauft, auch wenn Gerichte schon das Gegenteil bestätigt haben. Die Anhänger werden wahlweise offen zum Aufruhr angestachelt, wie von Donald Trump, oder ihr immer aggressiver anschwellender Protest wird durch stille ...