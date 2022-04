Butscha-Massaker: Wenn sich Kriegsverbrechen lohnen

Wladimir Putin ehrt jene Soldaten, die in Butscha Zivilisten massakriert haben. Es ist das zweite Trauma für die Angehörigen.

Es gibt kaum noch Dinge, die in diesem Krieg überraschen - so grausam sie auch sind. Das Register der Widerlichkeiten ist ausgeschöpft. Und doch stach am Montagabend eine Meldung hervor. Russlands Präsident Wladimir Putin dekorierte jene Soldaten mit einer Auszeichnung, die in der Stadt Butscha Kriegsverbrechen an der Bevölkerung verübt haben. Um es deutlicher zu formulieren: Diese russische Einheit hat Zivilisten abgeschlachtet. Die Ermittlungen durch das Forensikerteam des Internationalen Strafgerichtshofs und durch die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in ...