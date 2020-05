US-Präsident Donald Trump und seine Hausmedien haben in China einen trefflichen Sündenbock gefunden. Nicht ihr wochenlanges Verschleppen sämtlicher Schutzmaßnahmen hat den katastrophalen Coronaausbruch in den USA beschleunigt, sondern Peking. Es habe die ersten Infektionen in Wuhan vertuscht. Und überhaupt stamme ...