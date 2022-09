Das Eingeständnis des Wladimir Putin

Die russische Armee hat Personalprobleme. Putin will gegensteuern, weiß aber: Sein Volk will nicht mitmachen.

Einen Krieg zu beginnen, ist leicht. Ihn zu beenden, nicht. Wenn Wladimir Putin in der Ukraine etwas gelernt hat, dann das. Militärisch läuft es nicht gut für Russland. Die Ukraine hat die Frontlinie in den vergangenen Wochen bedeutend zu ihren Gunsten verschoben. Zwar behauptet der russische Präsident, seine "Spezialoperation" verlaufe nach Plan. Aber die anfängliche Illusion eines schnellen Sieges hat sich längst in Luft aufgelöst. Desillusioniert wirkte seine Rede am Mittwoch, ein Eingeständnis des Scheiterns.

Eine Teilmobilisierung soll ...