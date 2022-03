In den ersten Kriegstagen blieb Wladimir Putins Armee stecken. Warum der Ukraine das Schlimmste erst bevorsteht.

Zum politischen Glaubwürdigkeitsverlust des russischen Präsidenten Wladimir Putin gesellt sich ein militärischer. Seine Truppen boten in den ersten Tagen ihres Überfalls auf den Nachbarstaat Ukraine ein wenig abschreckendes Bild. Offenbar sind Putin und seine Planer der eigenen Propaganda zum Opfer gefallen und gingen davon aus, in einem gerechtfertigten Akt der Selbstverteidigung eine feindliche Regierung aus "Drogenabhängigen und Nazis" in Kiew ohne viel Widerstand und Blutvergießen entmachten zu können. Das war ein Irrtum.

Die eher kleinen und leicht bewaffneten ...