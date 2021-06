Ursula von der Leyen überbrachte der Regierung in Wien ihr Zeugnis - und die Zusage für 3,5 Milliarden Euro. Zurückgezahlt werden muss das Geld nicht.

Die Kommissionschefin ist viel unterwegs dieser Tage. Ursula von der Leyen hat gute Nachrichten zu überbringen, und das möchte sie persönlich in jeder der 27 EU-Hauptstädte tun. Montag war Wien an der Reihe.

Österreichs Plan, die Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zu verwenden, erhält grünes Licht. Das ist 3,5 Milliarden Euro wert. Das Geld ist ein Zuschuss, muss also nicht zurückgezahlt werden. Aber knapp 40 Prozent der Summe müssen in den Klimaschutz fließen und 20 Prozent in die Digitalisierung. ...