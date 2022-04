Der große Verlierer nach der Wahl in Frankreich heißt Wladimir Putin

Marine Le Pen im Élysée-Palast wäre ein Geschenk für den Herrn im Kreml gewesen. So aber kann Europa Kurs halten.

In Frankreich und Slowenien haben am Sonntag Politiker Wahlen gewonnen, die proeuropäisch und der liberalen Demokratie verpflichtet sind: Emmanuel Macron, der in seine zweite Amtszeit als französischer Präsident geht, und Robert Golob, der mit einer neuen Partei einen Erdrutschsieg in Ljubljana feierte.

Die Sieger stehen also fest. Die Verlierer auch. Dazu zählt die rechtsextreme Marine Le Pen. Sie hat zwar Stimmen gewonnen, ihr Traum vom Einzug in den Élysée-Palast ist jedoch abermals geplatzt. Dazu zählt auch Janez Janša, ...