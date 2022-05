Der große Verlierer und seine Siegesfeier

Putin ist weit weg von einem Triumph über die Ukraine. Darüber kann keine noch so große Militärparade hinwegtäuschen.

Am Ende entsprach nicht einmal die Leistungsschau auf dem Roten Platz den Erwartungen. Eigentlich sollte eine Fliegerstaffel ein großes Z, das Symbol für den russischen Krieg in der Ukraine, in den Himmel über Moskau malen. Doch sie konnte nicht starten. Offiziell wegen schlechten Wetters. Tatsächlich? Man weiß es nicht. Wie so vieles, das die Welt derzeit gern von Russland erfahren möchte.

Was Wladimir Putin nun in der Ukraine vorhat, ist auch am 74. Tag nach dem russischen Angriff ...