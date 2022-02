Die USA sahen sich stets als Bollwerk der Freiheit und Demokratie. Jetzt zertrümmern die Republikaner diese alten Ideale.

Die Amerikaner hatten einst "ein großes Vertrauen in die Gesetzgebung, die im Lande herrscht". Für die Gesetze empfanden sie gar "eine Art väterliche Zuneigung". Das berichtete der französische Gelehrte Alexis de Tocqueville in seinem Buch "Über die Demokratie in Amerika", nachdem er in den 1830er-Jahren durch das Land gereist war.

Wie es heute um den Respekt vor dem Gesetz steht, zeigte vor Kurzem einmal mehr Ex-Präsident Donald Trump, als er ankündigte, im Fall seiner Wiederwahl die Aufrührer, die ...