Der Test für Europas Solidarität steht erst bevor

Die 27 Regierungen entscheiden darüber, wie dieser Winter wird. Die Anleitung dafür stammt aus der Zeit der Pandemie.

Diese Woche könnte für die Europäische Union entscheidend werden - wie geeint kann und will sie weiter gegen Wladimir Putin und seinen Krieg in der Ukraine vorgehen? Dabei spielt das Einfuhrverbot für russisches Gold, das am Montag auf den Weg gebracht wurde, nur eine kleine Rolle. Es rundet die bisherigen Sanktionen eher ab, als dass es ein eigenes, siebentes Paket ist.

Wesentlich wichtiger sind zwei andere Daten. Am Donnerstag sollten die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline ...