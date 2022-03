Der Westen hat erst den Krieg der Bilder gewonnen

Der Schulterschluss gegen den Despoten im Kreml ist geglückt. Nun geht es um Konsolidierung und Lastenausgleich im Inneren.

Drei Gipfeltreffen an einem Tag: NATO, G7 und EU. Die Spitzen der reichsten und in ihrer Gesamtheit mächtigsten Staaten der Welt treffen einander in Brüssel. Seit vier Wochen tobt Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Gipfelbeschlüsse bringen ein Ende der russischen Bombardements und Kriegsverbrechen kaum näher.

Doch dieses Treffen schafft Bilder, die bleiben werden. Sie zeigen den Schulterschluss des freien, demokratischen Westens. US-Präsident Joe Biden steht Seite an Seite mit mehr als 30 Staats- und Regierungsspitzen aus ...