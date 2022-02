Berlin vollzieht eine historische Wende und schickt Waffen in die Ukraine. Doch was können die jetzt noch ausrichten?

Jetzt also doch: Deutschland will Waffen in die Ukraine schicken. 1000 Panzerabwehrwaffen, 500 Boden-Luft-Raketen. Eine beachtliche Entscheidung für ein Land, dessen Bundeswehr auf Panzer, Hubschrauber und Schiffe zurückgreift, die nur teilweise einsatzfähig sind. Doch größer als die Feuerkraft der deutschen Waffen ist die historische Reichweite der Entscheidung. Waffenlieferungen an Kriegsgebiete - das war eines der großen Tabus der Bundesrepublik. Waffen können Konflikte verschärfen, können in die falschen Hände geraten, so die Bedenken. Diese Zurückhaltung stand Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ...