Die Beweise des Grauens

Die Toten von Butscha ändern die Lage. Europa muss klären, ob es Putins Krieg in der Ukraine weiter mitfinanziert.

Man hat sich an vieles fast gewöhnt in diesem nun fünfwöchigen Krieg in der Ukraine: an die russischen Angriffe, die Trümmerfelder, die Flüchtlingszahlen, die nüchtern Tausende Traumata kaschieren.

Doch die Bilder, die am Wochenende aus dem von der Ukraine rückeroberten Butscha kamen, eröffnen eine neue Dimension des Krieges. Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass Russland in der Ukraine einen Vernichtungsfeldzug führt, wurde er hiermit erbracht. In einem Krieg wird immer gestorben. Hier aber wurden Zivilisten hingerichtet. Bis ...