Und er hat es doch getan. Wladimir Putin ist mit seiner Armee in die Ukraine eingefallen. Jetzt haben wir einen Krieg vor der Haustür. Einen Krieg, den niemand will außer Putin selbst und ein paar Falken rund um ihn herum. Einen Krieg, für den es keine Begründung gibt außer in der abstrusen Gedankenwelt Putins. Einen Krieg, den auch niemand stoppen kann außer der russische Staatspräsident selbst.

Als hätte er eine Blaupause bei Hitler genommen, schnappt sich Putin auf ...