Die Nagelprobe für Europa kommt jetzt

Putins Aggression trifft nicht nur die Ukraine. Im Wirtschaftskrieg mit dem Westen steht vor dem Winter viel auf dem Spiel.

Der russische Präsident Wladimir Putin dreht den Gashahn immer mehr zu. Er spricht von einer neuen Doktrin der "russischen Welt". Und er hält das Atomkraftwerk Saporischschja und eine drohende Reaktorkatastrophe in den Schlagzeilen. Neben den blutigen Kämpfen auf den Schlachtfeldern der Ukraine tobt immer heftiger ein Wirtschafts- und Propagandakrieg zwischen Russland und den westlichen Demokratien. Putin will Ängste schüren, Verunsicherung erzeugen, spalten und so die Regierungen unter Druck bringen. Gerade vor dem anstehenden Winter steht dabei besonders auch die EU ...