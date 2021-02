Drei Konzepte, drei Wege. Die USA, Großbritannien und die Europäische Union. Wie kamen sie bisher durch die Coronakrise?

Neidig könnte man werden. In Großbritannien wird geimpft, was das Zeug hält. Rund 28 von 100 Menschen haben es geschafft. Auch in den USA geht es voran. Fast 21 aus 100 dürfen sich schon über einen Schutz freuen. Nur Europa humpelt. Noch nicht einmal sieben von 100 haben den Piks erhalten, und selbst wenn es bis Ende Juni Hunderte Millionen Impfdosen mehr geben wird, bleibt die bange Frage: Schaffen wir es überhaupt, solche Mengen zu verabreichen?

Nach einem ...