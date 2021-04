US-Präsident Joe Biden beendet den Einsatz in Afghanistan. Das ist vor allem für die Frauen dort ein Albtraum.

Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, amerikanische Soldaten aus Afghanistan heimzuholen, hat nichts mit der Sicherheitslage am Hindukusch zu tun. Eher mit der Kriegsmüdigkeit in den USA - in keinen Krieg waren die USA länger verstrickt, 2400 US-Soldaten haben ihr Leben gelassen. Sie sind stumme Zeugen dafür, dass das Versprechen des Westens, in Afghanistan für stabile Verhältnisse zu sorgen, nicht zu halten war. Der Abzug ist ein Eingeständnis dessen. Und ein Desaster für alle Afghaninnen und Afghanen, die sich darauf ...