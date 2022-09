Die UNO bleibt bei allen Mängeln alternativlos

Der Ukraine-Krieg legt Strukturprobleme der UNO bloß wie nie. Dennoch ist sie der einzige Ort, an dem die gesamte Welt miteinander spricht.

Die Vereinten Nationen wirkten selten in ihrer Geschichte so überfordert wie bei der 77. Generalversammlung in New York. Während im Plenum und auf den Gängen des UN-Hauptquartiers über die Ukraine gesprochen wird, verkündet der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung. Es ist nicht seine erste Verachtung der Weltorganisation in der jüngsten Krise. Mit dem Angriff auf den Hafen Odessa am Tag nach der Unterschrift unter dem Getreideabkommen brüskierte der Kremlchef UN-Generalsekretär António Guterres, unter dessen Einsatz die Einigung in der ...