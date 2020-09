Das war keine Präsidentschaftsdebatte, sondern ein Blick zurück nach vorn in ein autokratisches Amerika, wie es sich Donald Trump vorstellt. Wie in den vergangenen dreieinhalb Jahren im Weißen Haus hielt sich der Präsident in den 90 Minuten von Cleveland nicht an eine einzige Regel. Stattdessen versuchte er alle Anwesenden mundtot zu machen.

SN/AFP Alle Neune: Donald Trump in einer Bilderserie aus der TV-Debatte gegen Joe Biden.