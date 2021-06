Sieg für die CDU, Dämpfer für die Grünen. Warum Sachsen-Anhalt nicht als Stimmungstest für die Bundestagswahl taugt.

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist geschafft - und die CDU jubelt. Ihren überraschenden Sieg feierten die Christdemokraten nicht nur in der Landeshauptstadt Magdeburg, sondern auch in Berlin. Es war die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September. Hätte die CDU ein schlechtes Ergebnis eingefahren, wäre es wohl ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet zugeschrieben worden.

Dementsprechend groß ist die Erleichterung in der CDU. Sie wird aber von kurzer Dauer sein. Denn der Sieg der Konservativen in Sachsen-Anhalt ist vor allem ...