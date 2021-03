Es ist ein verheerender Schritt: Die Türkei entzieht Frauen, die Gewalt erleben, jeglichen Schutz. Sie stärkt die Täter.

Jeden Tag erleben Frauen in der Türkei Gewalt, weil sie Nein sagen zu ihren Männern. Weil sie widersprechen oder sich entscheiden zu gehen - und ihre Männer ihnen das nicht erlauben. Die Zahl der Morde an Frauen in der Türkei hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Nach Angaben von Frauenrechtsorganisationen wurden allein im vergangenen Jahr mindestens 400 Frauen in der Türkei von Männern ermordet. Statt den Frauen in ihrer Selbstbestimmung den Rücken zu stärken, zieht der türkische Staatschef ...