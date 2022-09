Eine Ehrenrettung in letzter Minute

Ihr Umgang mit China hat der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Kritik eingebracht. Zu guter Letzt tat sie das einzig Richtige.

Es war fünf vor zwölf, und das nicht nur im sprichwörtlichen Sinn. Michelle Bachelet, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, veröffentlichte in der Nacht auf Donnerstag nur Minuten vor Ende ihrer Amtszeit einen lang erwarteten Bericht zur Lage in China. Er stellt klar: Peking verletzt in Xinjiang die Menschenrechte. Uiguren und andere muslimische Minderheiten werden willkürlich inhaftiert, es gibt Belege für Folter und sexualisierte Gewalt sowie den Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Diese offizielle Feststellung der Vereinten Nationen folgt zahlreichen ...