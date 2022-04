Eine Kriegswaffe, die alle trifft

Im Ukraine-Krieg nehmen die Berichte über Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt zu. Wladimir Putin hat dafür den ideologischen Nährboden geschaffen.

Es sind Berichte, die an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten sind: In der ukrainischen Stadt Butscha haben russische Soldaten 25 Frauen und Mädchen zwischen 14 und 24 Jahren in einem Keller festgehalten und mehrmals vergewaltigt. Neun von ihnen seien nun schwanger. Das berichtet diese Woche die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Ljudmyla Denissowa: "Die russischen Soldaten haben ihnen gesagt, sie würden sie so lange vergewaltigen, bis sie keinen sexuellen Kontakt mehr mit Männern wollten, um sie daran zu hindern, ukrainische Kinder zu bekommen."

...