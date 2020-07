Österreichs Kanzler hat sich in Brüssel als talentierter Mechaniker der Macht erwiesen. Fragt sich nur, ob es das wert war.

Die Zeichen standen gut. Spät in der Nacht auf Dienstag, so munkelten Diplomaten in Brüssel, werde es eine Einigung geben. Ende gut, alles gut also?

Ja, und das gilt auch, sollte im letzten Moment doch noch ein weiterer ...