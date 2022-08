Erdoğan als Diplomat im Ukraine-Krieg? Ein Unruhestifter soll Frieden bringen

Ausgerechnet der türkische Präsident Erdoğan vermittelt im Ukraine-Krieg. Dass er mit allen kann, aber mit niemandem gut, ist dabei von Vorteil.

Unterschiedlicher könnten Politiker in ihrer Herangehensweise kaum sein als António Guterres und Recep Tayyip Erdoğan. Bevor die beiden am Donnerstag zu Vermittlungsversuchen in die Ukraine reisten, hieß es, der UN-Generalsekretär sei ein Freund der "stillen Diplomatie". Erdoğan hingegen ist international bekannt als Unruhestifter, der in seiner Außenpolitik laut und unstet ist.

Der Türke ist zwar Präsident eines NATO-Landes, hat aber keine Hemmungen, auch zu russischen Waffen und Abwehrsystemen zu greifen. Sein Land ist zwar EU-Beitrittskandidat, gleichzeitig setzt er ...