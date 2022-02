Der Herrscher im Kreml ist dabei, sich ein weiteres Stück der Ukraine zu nehmen. Und Europa sitzt in der Rohstoff-Falle.

Seit Wochen hatten es die Spitzen der Europäischen Union wie ein Mantra wiederholt: Ein Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wird noch nie da gewesene Sanktionen nach sich ziehen.

Gemessen an dieser kraftvollen Rhetorik wirkt die Reaktion der Europäer auf die nun erfolgte Invasion in die Ostukraine zurückhaltend. Kein Stopp der Rohstoffimporte aus Russland. Kein Exportverbot von Hightechprodukten made in Europe nach Russland. Und schon gar kein Ausschluss des Rubels aus dem internationalen Zahlungsverkehr.

Die gebremste ...