Die Katastrophe brachte weltweit keine Abkehr von der Atomkraft. Doch an Bedeutung verliert sie zum Glück trotzdem.

Gegen Atomkraft gibt es viele Argumente. Das in Österreich stärkste davon ist global gesehen wohl das schwächste: Die Bevölkerung lehnt diese Form der Energiegewinnung ab. Das mag hierzulande so sein und auch im benachbarten Deutschland, wo die Kanzlerin (und Physikerin) Angela Merkel nach der Katastrophe von Fukushima den Atomausstieg verkündet hat. In den meisten anderen Ländern der Welt haben die Menschen mit Nuklearenergie per se kein Problem. Auch nicht nach Fukushima.

Aus den USA etwa gibt es Umfragen, ...