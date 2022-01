Auf Wunsch aus Frankreich wird Atomkraft grün. Das Einzige, was daran nachhaltig ist, ist der angerichtete Schaden.

Es war ein Silvesterkracher der besonderen Art: Kurz vor Mitternacht landete in den Postfächern vieler in Brüssel und in den europäischen Hauptstädten wichtiger Menschen ein Papier, das schon seit Monaten erwartet wird. Zu diesem Zeitpunkt nämlich verschickte die EU-Kommission den Entwurf für einen Rechtsakt, der Atomkraft und Gas über Nacht umweltfreundlich macht. Die beiden Energieformen sollen in die sogenannte Taxonomie aufgenommen werden - der Fachbegriff für das Regelwerk der EU, das ökologisches Wirtschaften definiert. Menschen, die künftig in Atomkraft und ...