EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zahlt einen hohen Preis für politische Willfährigkeit.

Wie erwartet, hat die EU-Kommission am Mittwoch Atomenergie und Erdgas als nachhaltige Technologien eingestuft - mit Einschränkungen zwar und nur für die Übergangsphase zu einer klimaneutralen Wirtschaft, aber doch. In der EU-Taxonomie, die Privatinvestoren als Leitfaden für Investments in grüne Anlageformen hätte dienen sollen, haben nun auch Atommeiler und Gaskraftwerke ihren Platz.

Damit ist dieser Investitionsleitfaden nutzlos geworden. Er hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Ein Nachhaltigkeitssiegel für Energie aus Kernkraft und Gas? Lachhaft. Im ersten Fall wird nahezu ewig ...