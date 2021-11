Mit der neuen Regierung in Berlin ändert sich das Machtgefüge. Das ist schlecht für Viktor Orbán, aber gut für viele Reformen.

Deutschland ist ein Land der Superlative in der Europäischen Union: die meisten Einwohner, die größte Volkswirtschaft, die innovativste Industrie. Wenn sich in Berlin die politischen Verhältnisse so fundamental ändern wie durch den bevorstehenden Antritt der Ampelkoalition, dann ändert sich Europa. Der politisch vorherrschende Wind im Staatenbund kommt künftig deutlich von Mitte links.

Europas Konservative und Christdemokraten stecken in der Krise. Sie verlieren durch Angela Merkels Abgang nicht nur die überragende Führungsfigur, sondern geraten auch numerisch ins Hintertreffen. Künftig ...