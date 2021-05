Es ist lang her, dass sich der Konflikt um die Heilige Stadt so zugespitzt hat wie in den vergangenen Tagen. Warum ausgerechnet jetzt?

Der Nahostkonflikt eskaliert. Wie oft hat man diese Schlagzeile schon gelesen. Und wie jedes Mal ist der Kreislauf der Vergeltung zu durchbrechen. Schwer auszuhalten ist er obendrein, besonders für die Zivilisten auf beiden Seiten, denen Sirenengeheul zum Soundtrack ihres Lebens geworden ist. Die Spannungen rund um den Jerusalem-Tag, der am Montag begangen wurde und an dem Israel an die Eroberung des Ostteils der Stadt im Sechstagekrieg 1967 erinnert, waren erwartbar. 1000 Jahre herrschten in Jerusalem Juden, 400 Jahre ...