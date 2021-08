Afghanistan wird nicht mehr ganz oben auf der Rangliste des Westens stehen. Es geht nur noch um Schadensbegrenzung.

Vor allem aus Europa hagelt es Kritik. Unter Donald Trump hätte man einen chaotischen Rückzug aus Afghanistan ja noch in Kauf genommen. Aber Joe Biden, sein Nachfolger im Amt des US-Präsidenten, sollte Garant für ruhige Hand, Professionalität und Bündnistreue sein, zu der auch eine enge Abstimmung mit den Alliierten zählt. Nichts davon ist sichtbar. Ohne Rücksprache verkündete das Weiße Haus einen unsinnig starren Terminplan, der den Taliban die Initiative überließ, was Biden nun dazu zwingt, zu retten, was und wer ...