Ja, der russische Präsident Wladimir Putin hat sein Treffen mit dem US-Präsidenten bekommen. Den Gefallen, sich von ihm vorführen zu lassen, tat Biden ihm aber nicht.

In der Schweiz ging die erste Europareise von US-Präsident Joe Biden am Mittwoch zu Ende. Genf, wo das Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin stattfand, war als neutraler Boden klug gewählt. Nicht nur ist es weder russisches noch amerikanisches Terrain; es ist vor allem auch nicht Helsinki, das sich ebenfalls als Austragungsort angeboten hatte. Dort hatte 2018 das Treffen zwischen Putin und Bidens Vorgänger Donald Trump stattgefunden. Für die USA war es ein Desaster, an das unter der Regie ...